Neuer Chelsea-Vertrag schon fix? Thomas Tuchel deutet nach CL-Sieg Verlängerung an

Nach seinem Sieg im Finale der Champions League hat Thomas Tuchel eine mögliche Vertragsverlängerung beim FC Chelsea angedeutet. "Ich bin nicht zu 100 Prozent sicher, vielleicht habe ich bereits einen neuen Vertrag, mein Manager hat da was gesagt", berichtete der bestens aufgelegte deutsche Trainer am Samstagabend in Porto während der Pressekonferenz.

