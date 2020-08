Chelsea-Trainer Frank Lampard lobt Timo Werner nach Debüt: "Großartiger erster Schritt"

Werners Treffer in der 4. Minute entstand aus einer Co-Produktion mit einem weiteren Neuzugang, dem Ex-Ajax-Spielmacher Hakim Ziyech : Youngster Callum Hudson-Odoi legte eine starke Flanke aus dem Halbfeld von Ziyech im Strafraum quer. Werner musste nur noch einschieben. Sowohl Ziyech (54.) als auch Werner (61.) wurden im Laufe der Partie noch ausgewechselt, bekamen so Brightons Ausgleichstreffer per Foulelfmeter durch den Deutschen Pascal Groß in der Nachspielzeit nur noch von der Bank aus mit.

Lampard lobt Werner und Ziyech: "Beide wirklich gut"

Und so war Lampard nicht nur mit Werner zufrieden: "Ich fand seine Arbeitsrate und seine Leistung waren ein großartiger erster Schritt. Gleiches gilt für Hakim Ziyech. Einige seiner Beteiligungen, seine Pässe und seine Leistung waren stark", sagte der ehemalige Kapitän der Westlondoner. Ziyech habe allerdings einen kleinen Schlag auf Knie bekommen, der nun genauer untersucht werden solle. "Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Aber von den Leistungen her waren beide wirklich gut." Die Partie war für Chelsea die Generalprobe vor dem Auftakt in die Premier League in zwei Wochen. Am 14. September müssen die Blues dann nämlich erneut in Brighton antreten.