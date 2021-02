Chelsea-Profi Timo Werner erleichtert: "Froh, dass ich endlich getroffen habe"

Der deutsche Nationalstürmer Timo Werner hat erleichtert auf das Ende seiner langen Torlos-Serie reagiert. "Ich bin froh, dass ich endlich getroffen habe. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber wenn wir so weitermachen, werden wir unser Ziel erreichen", sagte Werner am Montagabend nach dem 2:0 (2:0) seines FC Chelsea gegen Newcastle United. Werner erzielte nach mehr als dreimonatiger Pause wieder ein Tor in der Premier League. Zuletzt hatte er Anfang November gegen Sheffield United getroffen.

Anzeige

Durch den Sieg blieb der Klub aus London auch im sechsten Spiel mit dem neuen Trainer Thomas Tuchel ungeschlagen und verbesserte sich in der Tabelle der Premier League auf Platz vier. In der Liga holte der frühere BVB- und PSG-Coach Tuchel 13 von möglichen 15 Punkten mit den Blues. Erstmals seit November 2019 gewann der FC Chelsea wieder vier Partien nacheinander.