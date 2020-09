Nach Kepa-Patzern: Chelsea verpflichtet Torwart Edouard Mendy von Stade Rennes

Der FC Chelsea hat auf die Misere im Tor reagiert und mit Edouard Mendy einen weiteren Keeper vom französischen Erstligisten Stade Rennes verpflichtet. Der 28-Jährige kostet französischen Medienberichten zufolge rund 25 Millionen Euro und soll in Konkurrenz zum umstrittenen Stamm-Torwart Kepa Arrizabalaga treten, der sich zuletzt wiederholt teils schwerwiegende Patzer geleistet hatte, unter anderem im Premier-League-Topspiel gegen Liverpool (0:2). Mendy unterschrieb in London einen Fünfjahres-Vertrag bis 2025, wie Chelsea am Donnerstag bekannt gab.