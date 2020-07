Chelsea-Trainer Frank Lampard schießt gegen FC Liverpool nach Meisterfeier: "Arrogant"

Frank Lampard war "not amused". Das mag zum einen an der 3:5-Niederlage seines FC Chelsea beim FC Liverpool gelegen haben. Ganz sicher aber am Verhalten einiger Spieler und Betreuer des neuen englischen Meisters. Lampard, Trainer der "Blues", regte sich über das "arrogante" Verhalten einiger LFC-Angestellter auf.

"Ich habe kein Problem mit Jürgen Klopp. Er hat dieses Team geformt und das ist fantastisch", sagte Lampard nach der Pleite in Anfield. Anders würde es aber mit "ein paar Leuten auf der Bank aussehen", so der ehemalige Spieler des FC Chelsea: "Es ist ein schmaler Grat". Liverpool habe verdient die Meisterschaft gewonnen, aber man solle "nicht zu arrogant damit umgehen", sagte Lampard.

Liverpool zu ausgelassen gefeiert? Scheinbar haben den Chelsea-Coach die ausgelassenen Jubel-Arien der Liverpooler gestört. Der Ex-Leipziger Naby Keita (23. Minute) per Fernschuss und Trent Alexander-Arnold (38.) per Freistoß brachten die Reds mit Traumtoren in Führung. Georginio Wijnaldum (43.), Roberto Firmino (55.) und Alex Oxlade-Chamberlain (84.) steuerten die weiteren Liverpool-Tore bei. Jeder Treffer wurde ausgelassen gefeiert. Chelsea genügten die Tore von Olivier Giroud (45.+3), Tammy Abraham (61.) und Christian Pulisic (73.) trotz aufopferungsvollen Kampfs zum Ende der Partie nicht zum Remis, das den Blues zur vorzeitigen Qualifikation für die Champions League gereicht hätte.

Ausgelassener Jubel: So feiert der FC Liverpool die Meisterschaft Dejan Lovren, Mohamed Salah and Xherdan Shaqiri (v.l.) posieren für das Meister-Foto. ©

Nach der Partie gab es endlich auch ganz offiziell den Gewinn der Meisterschaft im Stadion an der Anfield Road für Liverpool zu feiern. Nach einer 30-jährigen Durststrecke reckte Jordan Henderson um 23:44 Uhr deutscher Zeit auf der legendären und extra umgebauten Stehplatztribüne "The Kop" die begehrte Trophäe unter dem Jubel seiner Teamkollegen in die Höhe. "Es bedeutet die Welt für mich. Es wäre perfekt mit den Fans im Stadion, es ist aber trotzdem ein großartiger Moment für mich", sagte Meistertrainer Klopp bei Sky.

Fan-Ansammlungen vor Stadion trotz Verbots Wie schon nach dem vorzeitigen Titelgewinn im vergangenen Monat haben sich am Mittwochabend erneut mehrere Tausend Fans des FC Liverpool vor dem Stadion an der Anfield Road versammelt - trotz der wegen der Corona-Pandemie weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen. Die örtliche Polizei hatte vor der Partie gegen den FC Chelsea (5:3) eigens einen Bereich rund um die Arena definiert, in denen derartige Fanansammlungen verboten sein sollten. "Wenn dieser Bullshit-Virus vorbei ist, werden wir feiern", erklärte Klopp und richtete sich an die Fans: "Liverpool-Fans, macht euch bereit für eine Party. Ich weiß nicht wann, aber seid bereit."