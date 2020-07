Chelsea-Trainer Frank Lampard über Zuschauer Timo Werner: "Hoffe, er hat ein Team mit viel Leidenschaft gesehen"

Ein Remis hätte dem FC Chelsea bereits für die Champions-League-Qualifikation genügt - doch die Blues wollten noch mehr: Dank eines 2:0-Siegs über den Tabellen-Sechsten Wolverhampton Wanderers spielt die Mannschaft von Trainer Frank Lampard auch in der kommenden Saison sicher in der Champions League. Timo Werner dürfte das besonders freuen, war die CL-Qualifikation der Londoner zum Zeitpunkt der Verkündung seines Wechsels von RB Leipzig an die Stamford Bridge doch keinesfalls sicher: Die Blues lagen lediglich drei Zähler vor Verfolger Manchester United auf Rang vier.

Auch am finalen Spieltag war die Zukunft Chelseas in der Königsklasse noch nicht gesichert. Grund genug für Timo Werner, sich das Saisonfinale der Premier League vor Ort auf der Tribüne anzusehen. Trainer Frank Lampard denkt, dass sein Team beim von RB Leipzig verpflichteten Neuzugang einen positiven Eindruck hinterlassen hat. "Er war heute da und ich hoffe, dass er eine Mannschaft mit viel Leidenschaft gesehen hat", zeigte er sich auch mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden, obgleich er auch Verbesserungspotenzial sah. "Wir haben zwar noch einige Dinge zu verbessern, dennoch aber ein Team mit viel Talent. Es war ein gutes erstes Spiel zum Zuschauen für Werner."

Chelsea, im Champions-League-Achtelfinale Gegner des FC Bayern, gewann dank Mason Mount (45.+1) und Olivier Giroud (45.+4) mit 2:0 (2:0) gegen die Wolverhampton Wanderers. Als Tabellenvierter dürfen sich die Londoner in der kommenden Saison auf Europas größter Fußballbühne präsentieren. "Das bedeutet mir sehr viel", sagte Lampard, der in seiner ersten Saison als Chelsea-Coach auch im Finale des FA Cups gegen Arsenal steht. Am Sonntag qualifizierte sich auch Manchester United, mit einem 2:0-Sieg bei Leicester City, für die Königsklasse.

Timo Werner trainiert bald beim FC Chelsea mit

Auch Timo Werner wird damit in der kommenden Saison in der Champions League auflaufen. Mit RB Leipzig hatte sich der Offensivmann im laufenden Wettbewerb bis ins Viertelfinale vorgespielt und unter anderem Tottenham Hotspur aus dem Wettbewerb geworfen. Durch seinen Wechsel nach London wird er beim Finalturnier in Lissabon nicht mehr für die Sachsen auf dem Platz stehen - sondern bereits beim FC Chelsea trainieren, für den er in der Königsklasse in dieser Saison allerdings nicht spielberechtigt sein wird. Beim Premier-League-Klub soll Werner zu den Spitzenverdienern gehören und künftig über 10 Millionen Euro pro Saison einstreichen. Werners Vertrag bei RB war eigentlich noch bis 2023 gültig, eine Ausstiegsklausel ermöglichte den vorzeitigen Wechsel.