Chelsea-Trainer Lampard schwärmt von RB Leipzigs Werner: "Macht uns stärker"

Leipzig. Chelsea-Trainer Frank Lampard hat seinen Neuzugang Timo Werner in den höchsten Tönen gelobt. "Er wird uns stärker machen, hat ein riesiges Talent und eine fantastische Saison gespielt. Sein Talent und seine Einstellung sind herausragend", sagte der Coach des Londoner Klubs am Freitag auf einer Pressekonferenz. Nationalspieler Werner wird im Juli für 53 Millionen Euro vom Bundesligisten RB Leipzig zu Chelsea in die Premier League wechseln, wie beide Teams am Donnerstag offiziell bekannt gaben.

Lampard: Habe Werner schon vor Chelsea-Job beobachtet

Lampard erklärte zudem, dass er die Entwicklung Werners schon länger verfolge. "Ich habe ihn schon beobachtet, bevor ich meinen jetzigen Job hatte", sagte der frühere Nationalspieler. Die Transfersperre im vergangenen Sommer habe es Chelsea ermöglicht, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu verfolgen und zu entwickeln. Nun habe man aber die klare Entscheidung getroffen, sich mit Transfers zu verstärken - "und wir glauben, dass Timo Werner uns verbessern wird", so Lampard.

Lampard erklärt Werners Ja zu Chelsea: "So hart gearbeitet, wie wir konnten"

Werner stand außer bei Chelsea dem Vernehmen nach auch bei zahlreichen anderen europäischen Top-Klubs auf der Liste. Dass sich der 24-Jährige nun für die Blues entschieden habe, liege auch daran, dass man sich intensiv um ihn bemüht habe, so Lampard. "Wir haben so hart daran gearbeitet, wie wir konnten und ich hatte persönliche Gespräche mit Timo, in denen ich ihm klar gemacht habe, was ich hier beim Verein machen will, wie wir arbeiten und wie wir spielen", sagte die Vereinslegende von Chelsea auf der Pressekonferenz vor der Premier-League-Partie bei Aston Villa am Sonntag (17.15 Uhr, Sky).