Chelsea-Trainer Tuchel reagiert auf Sticheleien von Mourinho: "Für mich ist es ganz anders"

José Mourinho trifft mit den Tottenham Hotspur am Donnerstagabend (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) auf seinen Ex-Klub FC Chelsea. In den Jahren 2005, 2006 und 2015 holte "The Special One" insgesamt drei Meisterschaften mit den Blues. Seit fast zwei Wochen ist inzwischen Thomas Tuchel der neue Chelsea-Trainer. Und Mourinho schätzt die Lage ein: "Ich glaube nicht, dass es sehr schwierig ist, Chelsea zu trainieren, weil ich dreimal Meister war, Carlo Ancelotti war Meister, Antonio Conte war Meister. Es kann nicht sehr, sehr schwierig sein, weil wir dort Titel gewonnen haben."

Anzeige

Tuchel holte zwei Meistertitel mit Paris Saint-Germain in der Ligue 1. Doch durch diese Erfolge sei Tuchel noch längst kein Top-Trainer. "Was meiner Meinung nach einen Spitzentrainer ausmacht, ist, in den Top-Ligen erfolgreich zu sein", so Mourinho. Chelsea habe immer großartige Profis, und "gute Trainer sind sehr froh, bei diesem Verein mit Spielern zu arbeiten, die einem eine sehr gute Gelegenheit geben, erfolgreich zu sein und Titel zu holen", sagte der portugiesische Coach.