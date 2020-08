Nicht nur Kai Havertz im Anflug: Chelsea auch vor Transfers von Thiago Silva und Ben Chilwell

Der FC Chelsea geht in diesem Transfer-Sommer gewaltig in die Vollen - nach Jahren des Abwartens. Timo Werner von RB Leipzig und Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam stehen als Neuzugänge der Südwest-Londoner bereits fest, mit Bayer Leverkusen soll es wegen Kai Havertz eine weitgehende Einigung geben. Und damit nicht genug: der Klub von Trainer Frank Lampard hat zwei weitere Spieler fest am Haken - PSG-Kapitän Thiago Silva und Ben Chilwell, Linksverteidiger von Leicester City.

Die beiden Transfers sollen übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor der Vollendung stehen. Thiago Silva, der am Sonntag im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern (0:1) sein letztes Spiel für Paris Saint-Germain gemacht hatte und anschließend seinen Abgang nach acht Jahren verkündete, soll bei den Londonern einen Vertrag über ein Jahr mit einer Option für eine weitere Saison unterschreiben, die von beiden Seiten gezogen werden kann. Der Brasilianer kommt ablösefrei. Mit Malang Sarr, zuletzt bei OGC Nizza unter Vertrag, könnte zudem noch ein weiterer zentraler Abwehrspieler kommen; auch der 21-Jährige wäre ablösefrei.

Chelsea-Ausgaben sprengen schon vor Havertz die 100 Millionen

Chilwell wird deutlich teurer als der bereits 35-jährige Innenverteidiger, doch auch der englische Nationalspieler kommt, um die in der vergangenen Saison brüchige Abwehr der Londoner (54 Gegentore in nur 38 Spielen) zu stabilisieren. Der 23-Jährige soll 55 Millionen Euro Ablöse kosten und einen Fünfjahres-Vertrag bis 2025 unterschreiben. Beide Vereine haben sich bereits geeinigt, auch die Eckdaten des Vertrages stehen.

Während Werner und Ziyech bereits mit der Mannschaft trainieren und auch Silva und Chilwell im Anflug sind, bleiben drei Wochen vor dem Saisonstart also nur noch die offene Baustelle im Tor (Rekord-Keeper Kepa Arrizabalaga konnte nicht überzeugen und soll nach Möglichkeit noch ersetzt werden) und die Personalie Kai Havertz. Am Montag hatten Bild und Guardian übereinstimmend berichtet, dass Chelsea sich mit Leverkusen auf eine Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro geeinigt haben sollen, die mit Bonuszahlungen auf bis zu 100 Millionen Euro ansteigen kann. Bayers Sport-Geschäftsführer Rudi Völler tat diese Meldungen jedoch wenig später als "Blödsinn" ab.

