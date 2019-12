Einspruch erfolgreich: Restliche Transfersperre gegen Chelsea aufgehoben - Klub attackiert FIFA

Der FC Chelsea darf nach einem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS ab Januar wieder neue Spieler verpflichten. Die vom Weltverband FIFA verhängten Strafen wurden im Berufungsverfahren reduziert, wie das höchste Sportschiedsgericht am Freitag in Lausanne mitteilte. Die Londoner zeigten sich in einer Stellungnahme "dankbar" und attackierten die FIFA.

Die FIFA hatte im Frühjahr entschieden, dass der FC Chelsea bis Sommer 2020 keine neuen Spieler einstellen dürfe, weil der Europa-League-Sieger aus England in 29 Fällen gegen die Regeln zur Verpflichtung Minderjähriger verstoßen haben soll. Auch eine Geldstrafe in Höhe von 600 000 Schweizer Franken (rund 526 000 Euro) war verhängt worden.

Chelsea greift die FIFA an: "Ansatz zutiefst unbefriedigend"

Chelsea griff in seiner Stellungnahme die FIFA scharf an, die zu Beginn des Jahres die Transfersperre gegen die Londoner verhängt hatte. "Der Ansatz der FIFA in diesem Fall war zutiefst unbefriedigend. Nicht zuletzt, weil die FIFA Chelsea aus Gründen, die für den Klub absolut sinnlos scheinen, ganz anders als Manchester City behandelt wird." Der englische Meister war von der FIFA in einem ähnlichen Fall deutlich milder davon gekommen.