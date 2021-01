Bei Wechsel zum FC Chelsea: Werner, Havertz, Abramowitsch - Die Herausforderungen für Thomas Tuchel

Frank Lampard wusste natürlich, worauf er sich einlässt. In den 13 Jahren, in denen er höchst erfolgreich für den FC Chelsea spielte, erlebte er zehn Trainer, darunter illustre Namen wie José Mourinho oder Carlo Ancelotti . Sie alle fielen irgendwann der Ungeduld von Klubbesitzer Roman Abramowitsch zum Opfer. Kurzfristiger Erfolg ist ihm wichtiger als langfristige Aufbauarbeit. So erging es nun auch Lampard eineinhalb Jahre, nachdem er den Trainerposten bei seiner alten Liebe übernommen hatte.

Lampards Status als Klubikone konnte ihn nicht vor seinem Rauswurf am Montag retten. Zu schlecht stehen die Blues aktuell da als Tabellenneunter der Premier League . Der Rückstand auf Spitzenreiter Manchester United beträgt schon elf Punkte. Zum Verhängnis wurde Lampard allerdings, dass auch die Champions-League -Qualifikation in Gefahr ist. Das Erreichen der Königsklasse ist das Minimalziel des Vereins von der Stamford Bridge – insbesondere nach der luxuriösen Einkaufstour im Sommer, als Chelsea fast eine Viertelmilliarde Euro für neue Spieler ausgab.

Lampard habe keinen „klaren Weg zu nachhaltigen Verbesserungen“ aufzeigen können, teilte der Verein in einer Stellungnahme mit, die so brutal ist wie eine Grätsche mit offener Sohle. Der Versuch mit dem unerfahrenen, aber bei den Fans und der Presse beliebten Ex-Profi ist gescheitert.

Tuchel wohl designierter Lampard-Nachfolger

Der Mann, der künftig versuchen wird, diesem Schicksal zu entgehen, ist nach übereinstimmenden Berichten Thomas Tuchel , auch wenn eine offizielle Bestätigung am Montag zunächst ausstand. Angeblich soll er schon beim Ligaspiel am Mittwoch gegen die Wolverhampton Wanderers sein Blues-Debüt geben.

Havertz, Werner und Co.: Baustelle Chelsea-Offensive

Der Ex-Coach ließ Werner in einem 4-3-3 meistens auf dem linken Flügel agieren, dabei hat der Stürmer seine Stärken im Zentrum, wenn er in die Tiefe gehen kann. Havertz kam in dieser Saison schon auf fast allen Positionen in der Offensive zum Einsatz. Heimisch wurde er auf keiner davon. Die beiden Deutschen haben es auch deshalb schwer, weil Chelsea im Angriff über einen beispiellosen Reichtum an Qualität verfügt. Profis wie Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi, der junge Tammy Abraham und der erfahrene Olivier Giroud streiten mit Werner und Havertz um die Startplätze. Dieses Puzzle müsste Tuchel lösen. Er müsste der Mannschaft eine klare Struktur geben.