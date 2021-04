Tuchel-Serie gerissen: Chelsea verliert in Unterzahl deutlich gegen Kellerkind West Brom

Die beeindruckende Serie von Thomas Tuchel beim FC Chelsea ist gerissen. Ausgerechnet gegen den Tabellen-Vorletzten West Bromwich Albion verlor der Trainer des Monats März in der Premier League am Samstag nach 15 Partien sein erstes Spiel mit den Blues. Chelsea ging zwar zunächst durch Christian Pulisic in Führung (27.). Nach einem Platzverweis von Thiago Silva (29.) brach die Tuchel-Elf aber ein und verlor am Ende mit 2:5 (1:2). Für West Brom trafen Matheus Pereira (45.+2, 45.+4), Callum Robinson (63., 90.+1) und Mbaye Diagne (68.). Mason Mount (71.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschluss.

Anzeige