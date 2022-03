Bericht: Erstes Chelsea-Angebot noch in dieser Woche – Konsortium aus Schweiz und USA will Tuchel-Klub

Der langjährige Chelsea-Besitzer Abramowitsch hatte am Mittwochabend seine Absicht erklärt, Chelsea verkaufen zu wollen. Er habe Entscheidungen "immer im besten Interesse des Klubs" getroffen, teilte der russische Oligarch in einer Erklärung mit, die auf der Klub-Website veröffentlicht wurde: "In der derzeitigen Situation habe ich daher entschieden, den Klub zu verkaufen." Abramowitsch hatte die Blues vor rund 19 Jahren übernommen und Schätzungen zufolge rund 2 Milliarden Euro in den Verein gepumpt.