Chelsea verpasst Tabellenspitze: Ex-Hoffenheimer schießt Everton zum Sieg

Bitterer Abend für die deutschen Nationalspieler Kai Havertz und Timo Werner: Mit den beiden DFB-Stars in der Startaufstellung hat der FC Chelsea eine 0:1-Niederlage gegen den FC Everton kassiert. Das Duell vor 2000 Zuschauern entschied ein anderer Ex-Bundesliga-Spieler. Gylfi Sigurdsson, der von 2010 bis 2011 für die TSG Hoffenheim spielte, erzielte den Siegtreffer in der 22. Spielminute per Foulelfmeter. Anzeige

Chelsea verpasste es, durch die Niederlage zumindest für eine Nacht die Tabellenführung der Premier League zu übernehmen. Die Mannschaft von Trainer Frank Lampard hätte einen Sieg benötigt, um an Spitzenreiter Tottenham Hotspur und dem punktgleichen Tabellenzweiten FC Liverpool vorbeizuziehen. So bleiben Havertz und Co. Tabellen-Dritter, können aber an diesem Spieltag noch von Leicester City und dem FC Southampton überholt werden. Der FC Everton hält mit dem Heimsieg dagegen Kontakt zur Spitze und springt auf Rang sieben.