"Bizarr" und "grob unfair": Kommender Gegner Middlesbrough reagiert auf Chelsea-Vorschlag zu Fan-Ausschluss

Der Vorschlag des FC Chelsea zu Wahrung der sportlichen Fairness kam beim kommenden Gegner der Londoner gar nicht gut an. Der FC Middlesbrough veröffentliche am Dienstagnachmittag eine Stellungnahme auf seiner Homepage und ließ verlauten: "Wir sind uns des Antrags des FC Chelsea bewusst, das Spiel der sechsten Runde des Emirates FA Cups am Samstag hinter verschlossenen Türen auszutragen, und finden diesen Vorschlag sowohl bizarr als auch völlig unbegründet."

Anzeige