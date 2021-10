Chelsea zittert sich zurück an die Spitze: Chilwell-Treffer reicht gegen Brentford zum Sieg

Der Tabellenführer der Premier League heißt auch nach dem 8. Spieltag weiter FC Chelsea. Die vom deutschen Trainer Thomas Tuchel trainierten "Blues" setzten sich knapp mit 1:0 (1:0) gegen den starken Aufsteiger FC Brentford durch. Ben Chilwell (45.) erzielte den entscheidenden Treffer für den amtierenden Champions-League-Sieger kurz vor der Halbzeit mit einem strammen Schuss vom Strafraumrand aus. Der deutsche Nationalspieler Timo Werner stand in der Startelf und spielte die vollen 90 Minuten in der Sturmspitze durch. Kai Havertz wurde in der 77. Minute für Werners Sturmpartner Romelu Lukaku eingewechselt, Innenverteidiger Antonio Rüdiger fehlte verletzungsbedingt. Durch den Sieg verdrängte die Tuchel-Elf den FC Liverpool, der am Nachmittag mit 5:0 beim FC Watford gewann und dadurch kurzzeitig die Ligaspitze übernahm, wieder von Rang eins.

