"Chemie bedeutet für mich Familie": Leipziger verpflichten Nachwuchsstürmer Gründling

Seit 2017 im Leutzscher Holz

Nico Baumgärtel (Trainer der A-Junioren) ist voll des Lobes und fasst zusammen, auf was sich die Chemiefans mit Tom Gründling freuen können: „Tom ist ein absoluter Führungsspieler in der U19. Dies untermauert er durch seinen unbedingten Siegeswillen, den er auch von seinen Mitspielern fordert. Außerdem verfügt er über hohe Spielintelligenz sowie eine starke Grundschnelligkeit. Tom hält ständig den Kontakt mit mir als Trainer, um so eine optimale Bindung zwischen Mannschaft und Trainerteam herzustellen. Ich freue mich wahnsinnig für den Jungen, dass er es als erster chemischer Nachwuchsspieler fest in den Kader der ersten Männermannschaft geschafft hat und bin zugleich stolz, dass ich ihn in den letzten knapp drei Jahren auf den Weg dahin begleiten und entwickeln durfte. Die Leutzscher Anhänger dürfen sich über einen tollen Fußballer mit grün weißem Blut freuen!“

Nach Stationen in Zschernitz, Krostitz und bei RB Leipzig spielt Tom Gründling seit 2017 im Nachwuchs der BSG Chemie Leipzig. Schon in der ersten Saison wurde er punktuell in der U19 eingesetzt. Mit der U17 wurde er 2018 Stadtpokalsieger und schoss im Finale das entscheidende Tor zum 2:1-Sieg. In der Saison 2018/19 entwickelte er sich in der U19 nach und nach zum wichtigsten Pfeiler der Mannschaft, war 2019/20 beim Wiederaufstieg in die Landesliga entscheidend beteiligt und auch spätestens seit dieser Saison unumstrittener Führungsspieler des Teams von Nico Baumgärtel. Eingebremst wurde er seitdem nur durch die Covid19-Pandemie. Insgesamt spielte er für die U17 und U19 in 86 Pflichtspielen (davon 46 in der U19) und erzielte dabei 52 Tore (davon 32 in der U19).