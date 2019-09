Frust bei Chemie und Lok: Regionalliga-Derby am 6. Oktober ohne Gästefans

Leipzig. Der 1. FC Lok lässt sich im bevorstehenden Stadtderby der Regionalliga im Leutzscher Alfred-Kunze-Sportpark nicht mit 250 Tickets abspeisen. „Der Gästeblock beim Derby bleibt leer“, teilte der Tabellenvierte aus Probstheida am Dienstag mit.

Wenige Stunden zuvor hatten die Leipziger Fußball-Regionalligisten BSG Chemie und 1. FC Lok in bemerkenswerter Einigkeit versucht, die Polizei zum Einlenken zu bewegen. In der zweiten von drei Sicherheitsberatungen vor dem Derby am 6. Oktober (13 Uhr) wollten beide Vereine beim Thema Ticket-Kontingent zur üblichen Zehn-Prozent-Regelung für Auswärtsmannschaften zurückkehren. Dies hätte bedeutet, dass 500 Lok-Anhänger in Leutzsch im Gästeblock dabei gewesen wären. Nach Auskunft beider Vereine lehnten dies die Behörden und der zuständige Fußball-Verband NOFV strikt ab. Zwar werde die Situation vor weiteren Derbys neu bewertet. Dennoch stehen die fünf Prozent nun auch für das Rückspiel Anfang April in Bruno-Plache-Stadion im Raum.