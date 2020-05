Chemie Leipzig befürwortet Quotientenregelung

Leipzig. Wie geht es in der Regionalliga weiter? Bei einer Videokonferenz am Dienstag wurden mögliche Lösungen erörtert. Für die BSG Chemie saß Sportchef Andy Müller-Papra vor dem Computer. „Es ging um ein vorläufiges Meinungsbild der Vereine, ohne dass es eine Entscheidung gab. Dazu muss es aber erst noch einen Präsidiumsbeschluss geben, sowie eine abermalige Abfrage, die Anfang Juni stattfinden soll“, so Müller-Papra. Dass die Saison zum 30.6. auslaufen soll, sahen die Vereine wohl einhellig so. Für Auf- und Abstieg indes gibt es drei Szenarien: die Quotientenregelung, den aktuellen Tabellenstand oder den Stand nach Ablauf der Hinserie. Eine sportliche Entscheidung sieht man als nicht sinnvoll und machbar an. „Wir favorisieren die Quotientenregelung, weil es einfach die fairste Lösung wäre“, sagt Müller-Papra.