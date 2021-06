Chemie Leipzig blickt auf die Saison: „Hauptsache vor Lok“

Leipzig. Die neue Saison in der Regionalliga steht vor der Tür. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren. Und dann gibt es ja noch das Thema Flutlicht. Gleich mehrere gute Gründe für die BSG Chemie Leipzig, die Medien einzuladen und auf die neue Spielzeit einzustimmen. Anzeige

Trainer Miroslav Jagatic ... hat nach eigenen Aussagen Puls 220, wenn er das Stichwort Pandemie hört. Denn die Pandemie hat die Freude über eine grandiose letzte Saison (Platz 3 bei Abbruch!) irgendwie verdorben. Nun hoffen alle, dass es nicht noch einmal zu Geisterspielen und Abbruch kommt. "Ich will nicht daran denken. Was kommt, weiß Gott allein", sagt Jagatic. Klar ist: "Wir sind hungrig, wieder auf dem Platz zu stehen, den AKS voll zu bekommen." Die Vorbereitung laufe gut, ...

Die Saisonziele ... hören sich wie Tiefstapelei an. "Es gibt eine riesige Erwartungshaltung", räumt Jagatic ein, sagt aber: "Wir haben uns nie einen Kopf gemacht über Platzierungen. Wir wollen schnellstmöglich Punkte einfahren und den Klassenerhalt sichern. Was dann kommt, muss man sehen. Wir wollen jedes Spiel genießen." Aber klar, Druck sei immer da. Schöner Satz des Coaches: "Wer Trainer bei Chemie ist, muss leiden lernen." Deutlicher bei den Saisonzielen wird Stefan Karau: "Hauptsache vor Lok", sagt der Kapitän der Chemiker. Diplomatischer sagte Stephane Mvibudulu: "Die letzte Saison hat gezeigt: Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken."





Die Neuen ... seien gut integriert. "Ich bin mit den Jungs sehr zufrieden. Wir haben uns punktuell verstärkt. Die Jungs haben ihr Herz am rechten Fleck, bringen Qualität mit" sagt Miro Jagatic. Ratschlag von Karau an die jungen Jungs: "Die sollen alles rausfeuern was geht, unbekümmert drauflos spielen. Und dem Trainer und uns Älteren gut zuhören." Das Team steht. Jagatic: "Wir haben unsere Wunschspieler, aber wir lassen uns natürlich alle Optionen offen."

Genehmigungen für Flutlichtanlage

Das Thema Flutlicht ... erregt in Leutzsch weiter die Gemüter. Vorstandsboss Frank Kühne erzählt: "Uns wurde suggeriert, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, werden wir eine gemeinsame Lösung finden. Ich war optimistisch. Am Freitag beim NOFV habe ich realisiert, unsere Argumente haben niemanden interessiert, das Ergebnis stand schon fest. Je länger ich drüber nachdenke, steigt die Wut. Für mich in der Pandemiezeit unfassbar."

Aktueller Stand: Chemie prüft juristische Schritte gegen den Verband. Gleichzeitig muss die Ligatauglichkeit bis 20. Juli nachgewiesen werden. Dazu muss die Genehmigung bei der Stadt Leipzig für mobiles Flutlicht eingeholt werden. Liefertermin der aus Liverpool georderten Anlage ist der 13. Juli. Problem: Die Anlage kommt aus England, englische Monteure kommen mit, da gibt es Einreisebestimmungen etc. Dann muss nach der Montage Blitzschutz, TÜV etc. hinbekommen werden. Frank Kühne: "Wir müssen in zwei Wochen etwas hinkriegen, was normalerweise vier bis sechs Wochen dauert."