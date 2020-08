Chemie Leipzigs Coach Miroslav Jagatic: "Mit mir kann man nicht lästern"

Leipzig. Am Sonnabend (16 Uhr, Alfred-Kunze-Sportpark) startet die BSG Chemie Leipzig gegen den BFC Dynamo in die Regionalliga-Saison. Chemie-Trainer Miroslav Jagatic, 44, spricht im SPORTBUZZER-Interview über die Vorbereitung, den Wert der Familie, den Auftaktgegner BFC und die Offensivpower des Vereins nach zuletzt nur 20 Toren in 23 Spielen.