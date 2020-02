Chemie Leipzig empfängt Germania Halberstadt

Leipzig. Spiele werden in der Abwehr gewonnen. Diese alte Fußballer-Weisheit gilt noch immer. Während es beim Toreschießen bei Regionalligist Chemie Leipzig in diesem Kalenderjahr hapert, steht die Defensive mit nur einem Gegentor in vier Spielen dicht wie der legendäre Catenaccio, der berüchtigte italienische Riegel. Erinnert an Mafia-Mentalität: Viel Temperament, aber kaltes Handeln.

So wie Chemies Abwehr-Chef Stefan Karau mit heißem Herzen und kühler Sohle agiert. Daneben macht Winterzugang Burim Halili in der Innenverteidigung einen starken Eindruck. Auf der rechten Abwehrseite tritt Benjamin Boltze jedes Glutnest aus und auf der linken brennt trotz wechselnder Besetzung auch nichts an. Dahinter strahlt Keeper Benjamin Bellot die Selbstgewissheit eines „Paten“ aus. Und vor der Abwehr wischen Andy Wendschuch und Benjamin Schmidt unaufgeregt durch, sobald der Gegner anfängt zu kleckern.

Besondere Kandidaten für offensiv-aggressive Vorhaben wären Alexander Bury oder Tommy Kind. Ersterer ringt noch um seine Form, letzterer musste in Fürstenwalde mit Knieverletzung raus und wird Samstag 13.30 Uhr gegen Germania Halberstadt nicht spielen können. Dennoch ist Teammanager Tom Rietzschel vor dem Heimspiel zuversichtlich: „Weil unsere Offensivwirkung verbessert war.“ Auch das Hinspiel birgt Hoffnung. Nach einem 0:3-Rückstand startete Chemie eine Aufholjagd. Beim 3:3 schoss BSG immerhin ein Sechstel der bisherigen – mageren – 18 Tore. Dass die Halberstädter nicht nur Halbheiten fabrizieren, weiß man spätestens seit Erfindung der dort produzierten Würstchen. Fußballerisch unterstrichen wurde dies beim 3:2-Sieg gegen Wacker Nordhausen.

Video belastet Fürstenwalder Polizei

Nachdem ein Chemie-Fan vor dem Fürstenwalde-Spiel ins Krankenhaus gebracht werden musste, heißt es nun in einer Pressemitteilung des „Rechtshilfekollektiv Chemie Leipzig“, dass es „zu einem unkoordinierten und stark überzogenen Polizeieinsatz der brandenburgischen Bereitschaftspolizei“ kam, bei dem ein Chemie-Fan „ohne vorherige Ansprache und einsatztaktische Not urplötzlich durch mehrere Beamte brutal heruntergezogen“ wurde. „Die auf dem Zaun befindlichen Zacken bohrten sich dabei in den Oberschenkel des Fans und schlitzten diesen großflächig regelrecht auf. Der benommene Fan wurde unterhalb des Zaunes liegengelassen.“