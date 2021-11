Chemie Leipzig gewinnt im Sachsenpokal-Achtelfinale klar gegen den Dresdner SC

Chemie-Trainer Miro Jagatic hatte einiges ausprobiert, stellte Alex Bury als Sechser auf und konnte endlich wieder auf Stephané Mvibudulu bauen, der von Beginn an auflief. Als wäre er nie weggewesen, traf der schnelle Stürmer nach Pass von Bury und Eingabe von Anton Kanther bereits in der 7. Minute, als er nur noch einschieben musste. Bury scheiterte danach gleich zweimal per Kopf aus Nahdistanz am großartig parierenden Torhüter Johnny Nestler, ehe Dennis Mast nach Pass von Mvibudulu sein Premierentor für die Chemiker erzielte (37.).