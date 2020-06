Chemie Leipzig mit altem Hauptsponsor und neuen Trikots

Leipzig. Als mit den Unterschriften der beteiligten Vorstände unter das Papier der Vertrag besiegelt wurde, strahlte Chemie-Vorstandsvorsitzender Frank Kühne regelrecht: „Wir sind stolz und freuen uns auf ein weiteres gemeinsames Jahr. Vor allem in der jetzigen Situation ist das nicht selbstverständlich und verdient noch einmal mehr Anerkennung.“ In der Tat sind derartige Zeichen gerade jetzt keine Selbstverständlichkeit, haben doch viele Unternehmen durch die Corona-Krise selber Schwierigkeiten. Für die LEWO war indes klar: „In Leipzig kommt für mich nur Chemie in Frage. Wie alle Beteiligten den Verein hier leben und gestalten, gefällt mir. Die Bodenständigkeit, die man hier erfährt, spiegelt auch das wider, was uns wichtig ist“, sagte Stephan Praus, Geschäftsführer, Gründer und Ideengeber der LEWO Unternehmensgruppe.