Chemie Leipzig mit altem Teamsponsor und neuem Offensivmann

Surek kann sich gut mit dem Verein identifizieren

Derweil hat die sportliche Leitung der Chemiker nochmals Vollzug in Sachen Kaderplanung gemeldet. Lucas Surek hat in den Testspielen überzeugt und wurde für ein Jahr (Option auf ein weiteres Jahr) verpflichtet. Der Neuzugang spielte zuletzt in der 2. dänischen Liga beim Naestved BK. Vorher war er bei Germania Halberstadt und dem FC Rot-Weiß Erfurt aktiv. Ausgebildet wurde Surek beim Halleschen FC. Mit Halberstadt, Erfurt und Köln II, wo er ebenfalls zwei Jahre lang spielte, bringt er eine Regionalligaerfahrung von 72 Spielen mit, in denen er 6 Treffer erzielen konnte.