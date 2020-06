Chemie Leipzig mit neuem Kooperationspartner

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem sächsischen Traditionsverein und werden, wo es nur geht, mit unserer langjährigen Erfahrung unterstützen“, so Thomas Fischer, Geschäftsführer von Etix. Fischer ist ein alter Bekannter – er war selber einmal Chemiker und spielte in der Oberligasaison 1984/85 für die BSG. „Es ist schön, wieder im Alfred-Kunze-Sportpark tätig sein zu dürfen. Die Leidenschaft der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter und die tollen Fans begeistern uns“, so Fischer. Etix gehört zu den führenden Sport-Ticketplattformen und betreut unter anderem Dynamo Dresden, Energie Cottbus, den Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena.