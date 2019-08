Chemie Leipzig müht sich im Test gegen Taucha zu einem 1:0

Leipzig. Chemie Leipzig testete am Sonntag zur Mittagsstunde gegen die SG Taucha, der 1:0 (0:0)-Sieg klingt wenig ruhmreich. Erst recht, weil der entscheidende Treffer ein Eigentor des Tauchers Maximilian Große (70.) war. Bei den Chemikern standen einige Spieler in der Startelf, die bisher noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Darunter auch Kai Druschky, der in der 24. Minute einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte. Typisch für den Regionalligisten, der sich reichlich Torchancen herausspielte, die Ausbeute aber kläglich war.