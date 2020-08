Chemie Leipzig: Offensives Testspiel und siebter Sieg

Leipzig. Hochsommerliche 32 Grad herrschten am Mittwochabend im Alfred-Kunze-Sportpark beim Aufeinandertreffen der BSG Chemie gegen den Oberligisten VfL Halle 1896. Eigentlich sollten sich die Mannschaften bereits am 21. März in Leutzsch gegenüberstehen. Da war das Sven Schlüchtermann Abschieds-Benefizspiel geplant. Schlüchtermann, der seit 2010 für die BSG und seit 2018 für den VfL spielte, hörte mit dem Fußball auf und stand somit auch nicht im Aufgebot von Trainer René Behring.

Dafür kehrte Tommy Kind nach Leutzsch zurück. Er spielt ab dieser Saison wieder für den Oberligisten. In der vergangenen Spielzeit war Kind der Torschützenkönig der BSG. Von den insgesamt 20 Saisontoren, schoss er sechs.

Wer könnte ihn aus den Reihen der Grün-Weißen ablösen? Vielleicht Benjamin Luis? Die Neuverpflichtung vom FC Eilenburg feierte am Mittwoch seinen 21. Geburtstag. Bisher schoss die BSG in sechs Testspielen gegen allesamt unterklassige Gegner 28 Tore und kassierte kein Gegentor. Die Torschützenliste führt nach sechs Testspielen Mittelfeldspieler Björn Nikolajewski mit 4 Treffern – davon drei Foulelfmetern - an. Gefolgt von den Mittelstürmern Benjamin Luis und Florian Kirstein mit jeweils drei Treffern. Chemietrainer Miroslav Jagatic schickte erneut Lucas Surek als Testspieler mit der Startelf auf den Platz.

Auf Augenhöhe

Der Oberligist VfL Halle 1896 wollte sich keineswegs chancenlos dem Spiel gegen den Regionalligisten stellen und so ergab sich für den neuverpflichteten Morgan Fassbender in der 7. Minute die erste Torchance. Sie wurde allerdings vom Hallenser Torhüter vereitelt.

Kurz vor Trinkpause in der 23. Minute hatte Faßbender wieder eine Chance – aus dem Zusammenspiel mit Tomas Petracek. Der Schuss ging allerdings über das Tor. Nach einem Foul an Max Keßler führte Routinier Benjamin Boltze in der 28. Minute den Freistoß aus und traf zum Führungstreffer (1:0).

Kurz vor der Halbzeitpause versuchte Testspieler Lucas Surek das Ergebnis der Chemiker zu erhöhen. Er scheiterte ebenso, wie kurz darauf Tomas Petracek. Mit einem Tor Vorsprung ging es in die Pause.

Offensive BSG

Geburtstagskind Benjamin Luis erhöhte in der 51. Minute für die BSG Chemie (2:0). Zwei Minuten später erhielt er erneut nach der Vorarbeit von Kirstein und Surek eine Chance. Diese blieb ungenutzt. Auch Testspieler Surek scheiterte am Hallenser Torwart in der 55. Minute. Es folgte eine 100-prozentige Chance für Florian Kirstein vor dem Gästetor. Sieben Minuten später schaffte dann Rechtsaußen Florian Schmidt das Tor zum 3:0.

Es folgten vergebene Chancen nach Kombinationsspiel, die sowohl Luis, Kirstein als auch Florian Schmidt ließen liegen. So endete der Test nach 90 Minuten 3:0. Am Samstag geht es gegen den Regionalligisten aus Halberstadt.

Nach sieben Spielen steht es für die BSG nun in der Torbilanz 31 zu null. Stürmer Benjamin Luis hat mit seinem heutigen Treffer auch auf Nikolajewski in der Torschützenliste aufgeholt.

Aufstellung:

1. Halbzeit BSG, 1. Halbzeit: Benjamin Bellot – Stefan Karau (K), Burim Halili, Manuel Wajer, Benjamin Boltze, Björn Nikolajewski, Andy Wendschuch, Lucas Surek, Morgan Faßbender, Max Keßler, Tomas Petracek

BSG, 2. Halbzeit: Julien Latendresse-Levesque – Tom Müller, Manuel Wajer, Philipp Wendt, Tarik Reinhard, Andy Wendschuch, Lucas Surek (Denny Krahl 71’), Florian Schmidt, Morgan Faßbender, Florian Kirstein, Benjamin Luis