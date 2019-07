Chemie Leipzig ohne viel Mühe zum 3:0 gegen Fulda-Lehnerz

Leipzig. Fußball-Regionalligist Chemie Leipzig hat das Testspiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz aus der Hessenliga am Sonnabend mit 3:0 (1:0) gewonnen.

BSG Chemie Leipzig schwitzt weiter in der Vorbereitung

Die Treffer für die Gastgeber erzielten Alexander Bury in der 24., Max Keßler in der 28. und der vom Bischofswerdaer FV nach Leipzig gewechselte Tomas Petracek in der 65. Minute.