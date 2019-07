Chemie Leipzig-Trainer Miroslav-Jagatic: „Es hat mich einfach gepackt“

Es hat mich einfach gepackt. Ich war ja schon in der Vergangenheit als Trainer anderer Vereine oft in Leutzsch. Die Leute hier, die Atmosphäre, das war immer toll. Und dann die Fans. In einer Pressekonferenz habe ich mal von einem Hexenkessel gesprochen. Da bin ich froh, dass ich jetzt auf der richtigen Seite stehe. (lacht).

Ein Trainer wünscht sich immer was. Aber ich bin Chemiker genug, dass ich genau weiß, was machbar ist und was nicht machbar ist.

Ja! Wir spielen quasi gegen eine Drittligamannschaft. Im Endeffekt ist es gut, dass man gegen so einen Gegner spielt. Da sagen vielleicht einige, ups, das ist doch noch mal ein Zacken drauf, das ist vielleicht immer so ein Spiel wie gegen Fortuna Düsseldorf, gegen den 1. FC Magdeburg. Da müssen nicht erst vier, fünf Spiele vergehen, bis man sagt, wir sind in der Liga angekommen. Sondern wir werden gleich mit einer ganz brutalen Aufgabe konfrontiert. Du weißt sofort, woran du bist. Und der Spieler, der noch nicht in der Regionalliga gespielt hat, sagt dann: Okay, so ist es also.