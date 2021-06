Chemie Leipzig trennt sich von Morgan Fassbender

Leipzig. Geht er, geht er nicht? Das Thema Morgan Fassbender beschäftigte die sportliche Leitung der BSG Chemie seit Monaten. Jetzt wollte der junge Flügelflitzer in Leutzsch bleiben – doch die BSG sagte ihm ab. Bereits im Winter wollte der schnelle Mittelfeldmann in die erste tschechische Liga zu Karvina wechseln, aber daraus wurde nichts. Monatelang stand ein Wechsel im Raum, am Ende zerschlugen sich Angebote wie angeblich aus Magdeburg. Nun signalisierten Spieler und Berater, bei Chemie bleiben zu wollen – doch die Leutzscher hatten längst reagiert und andere Optionen gezogen.

