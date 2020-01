Chemie Leipzig und 1. FC Lok leiden unter Rot-Weiß Erfurts Rückzug

Über Nacht purzelte die Tabelle einmal komplett durcheinander, nachdem am Mittwoch die Erfurter eingestehen mussten, dass es endgültig nicht mehr weiter geht. Zum zweiten Mal in zwei Jahren stürzte der permanent über die Verhältnisse lebende Verein sich und die ehrlich wirtschaftenden Konkurrenten ins Chaos. So mussten die Leutzscher 2018 aus der Regionalliga absteigen, weil Erfurt (und Chemnitz) nach Insolvenzen jeweils neun Punkte abgezogen bekamen und es vier statt zwei Absteiger aus der Regionalliga gab. Ansonsten wäre Chemie dringeblieben. Haarsträubende Ungerechtigkeit schon damals.