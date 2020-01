Chemie Leipzig und der BFC Dynamo trennen sich mit einem torlosen Remis

Nicht unerwartet gehörte die Anfangsphase des Spiels dem BFC, bei dem der ehemalige Chemiker Ronny Garbuschweski mehrfach seine Klasse andeutete. Doch zwingende Gelegenheiten spielten sich beide Teams nicht heraus, bei Chemie war Keeper Benjamin Bellot bei den wenigen Gäste-Gelegenheiten auf dem Posten. "Gegen Garbu müssen wir griffiger werden", sagte Chemie-Sportchef Andy Müller-Papra zur Halbzeit am MDR-Mikrofon bei "Sport im Osten". Zudem hoffte er, "dass wir in der zweiten Hälfte ein paar Nadelstiche in der Offensive setzen".

Das taten die Grün-Weißen nach dem Wechsel vor allem durch Alexander Bury und Tommy Kind, dessen Treffer in der 49. Minute aberkannt wurde. Mehrfach forderten die Chemie-Fans später einen Elfmeterpfiff, doch die vermeintlichen Fouls reichten nicht für einen Strafstoß. In der 83. Minute hämmerte Garbuschewski einen aussichtsreichen BFC-Freistoß mit Schmackes in die grün-weiße Mauer. Beide Trainer meinten, dass das Unentschieden in Ordnung geht. "In der ersten Hälfte hatte der BFC mehr Ballbesitz, danach haben wir Druck gemacht und hatten die besseren Chancen", so Chemie-Trainer Miroslav Jagatic: "Wir müssen im gegnerischen Strafraum noch galliger sein. Wenn kein Tor fällt, ist die Punkteteilung letztlich gerecht." Andy Müller-Papra kündigte an, dass Chemie in den nächsten Tagen einen Defensivspieler aus der Regionalliga verpflichten werde.