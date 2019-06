Chemie Leipzig unterliegt zum Saisonabschluss Wismut Gera mit 2:4

Dabei sah es schon zu Beginn der Auswärtspartie gegen den freiwilligen Absteiger Wismut Gera am Sonntag nicht gut aus. Die Gastgeber gingen in der zehnten Minute in Führung, legten nach 30 Minuten nach. Die Grün-Weißen, die mit ausgedünntem Kader angereist war, kamen hingegen nicht richtig ins Spiel. Der verletzte Daniel Heinze fehlte, auch Karau, Druschky, Böttger und Wendschuh waren nach dem Aufstiegskampf am vergangenen Sonntag angeschlagen und deswegen nicht in Gera dabei.

Kurz vor der Pause konnte schließlich Florian Schmidt den Anschlusstreffer für die Leutzscher machen. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Jagatic startete anschließend besser in die zweite Halbzeit, konnte aber mehrere Chancen nicht verwandeln. Ein Eigentor von Gera brachte dann in der 68. Minute den Ausgleich. Doch die Gastgeber kamen zurück, machten nur vier Minuten später das 3:2. Kurz vor dem Abpfiff spielte Wismut Gera noch erfolgreich einen Konter aus. Endstand: 4:2. So endete das vorerst letzte Oberliga-Spiel für die Chemiker mit einer Niederlage. Für die Mannschaft geht es nun zum Saisonabschluss nach Mallorca. In der kommenden Saison treten die Leutzscher dann erneut in der Regionalliga an.