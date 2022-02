Chemie Leipzig verliert in Chemnitz: Vorne müssen die Dinger rein

Ben Keßler, Anes Osmanoski, Anton Kanther und Paul Horschig fielen einige vielversprechende Situationen ein. So wie das großartige Solo des eingewechselten Denis Jäpel, der aber, statt abzuspielen, selber abschließen wollte und keine Kraft mehr zum konzentrierten Schuss hatte (92.). Oder Simran Dhaliwal, der frei vor Torwart Isa Dogan zum Schuss kam, aber den Ball nicht an ihm vorbeibrachte (82.). Oder Anton Kanther, der nach dem genialen Zuspiel von Denis Mast aus spitzem Winkel an Dogan scheiterte (72.). „Das hätte doch reichen können“, stöhnte der diesmal als Außenverteidiger aufgestellte Keßler erschöpft. Er hatte wie seine Kollegen Schwerstarbeit zu leisten, denn Angriff auf Angriff rollte auf das Tor der Chemiker. „Wir wollten zwar abwartend agieren anfangs, aber so tief reinstellen dann doch nicht“, stellte Trainer Miro Jagatic klar. Vor allem in Hälfte eins brandete ein Angriff nach dem anderen auf das von Benny Bellot hervorragend gehütete Tor. Zwei, drei Mal konnte sich der Keeper auszeichnen, so gegen Bickel, Campulka und Freiberger. In Hälfte zwei wurden die Gäste aktiver, setzten ihrerseits das eine oder andere Zeichen, als Tom Müller und Florian Kirstein Schüsse auf das Tor von Dogan abgaben. Dann schien sich der CFC festgefahren zu haben, die Beine auf dem glatten Geläuf schienen immer schwerer zu werden. Unablässig vom 800 Fans umfassenden imposanten Gästeblock angefeuert (stark die Geste zu Spielbeginn, als ein riesiges Banner "Peace for the People of Ukraine" gezeigt wurde), schien das letzte Aufgebot der Grün-Weißen dem Punktgewinn nahe.