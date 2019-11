Chemie Leipzig vor Pokalhürde FC Eilenburg

Wobei, so klein ist Eilenburg nun auch nicht. „Gegen sie war es immer knapp, da hatten wir immer ordentlich zu tun“, erinnert sich Kapitän Stefan Karau. Er spielte auch schon bei den Muldestädtern, als er 2005 mit 19 Jahren von der U23 des FC Sachsen wechselte. Zwei Jahre kickte er in Eilenburg, ehe er nach Halle und später zurück nach Leutzsch wechselte. Auf die bereits ausgeloste Partie des Viertelfinales angesprochen, in welcher der Sieger des Samstagspiels auf Sachsenligisten LSV Neustadt/Spree treffen würde, wehrt der Routinier ab: „Erst mal will ich das Spiel in Eilenburg gewinnen, das wird schwer genug!“