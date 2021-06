Chemie Leipzig wehrt sich gegen NOFV-Entscheid und veröffentlicht Dokumente: "Kompliziertes Genehmigungsverfahren"

Leipzig. Das große Flutlichtdrama in Leutzsch geht weiter – die BSG Chemie fühlt sich ungerecht behandelt und wehrt sich. Jetzt geht man mit diversem Schriftverkehr mit dem NOFV und der Stadt an die Öffentlichkeit, um zu beweisen, dass Vorwürfe des Verbandes haltlos sind.

Abstimmungen vorangeschritten

Unter anderem sollen die eingereichten Dokumente zeigen, dass Chemie seit 2017 alle möglichen Schritte gegangen sei, um den Bau einer Flutlichtanlage zu gewährleisten. Trotz des Abstieges in die Oberliga 2018 wurde die Planung weiter vorangetrieben: „Die Aktivitäten der letzten drei Jahre sind das absolute Maximum dessen, was unser Verein in jeglicher Hinsicht selbst leisten konnte. Das verzögerte, komplizierte Genehmigungsverfahren lag und liegt nicht in unserem Einflussbereich.“ 14 Monate dauerte allein die Beantwortung der Bauvoranfrage – bauen in Deutschland ist bekanntermaßen ein schwieriges Unterfangen, ganz kompliziert wird es, wenn Naturschutz- und Anwohnerbelange hinzukommen. Ein beigefügter Rahmenterminplan zeigt das gesamte Manko deutlich auf: Von jetzt an haben die Planer 50 Wochen veranschlagt, bis das Flutlicht stehen könnte. Fast die Hälfte davon hat man realistisch-vorsichtig für die Erteilung der Baugenehmigung eingerechnet.