Chemie Leipzig zufrieden: 25 Punkte trotz Verletztenmisere und Geisterspiele

Leipzig. Ende der ersten Halbserie steht Chemie mit zehn Punkten Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz auf Platz 12. Gegen die Spitzenteams der Liga konnte man meist gut mithalten, holte jedoch nichts zählbares. Gegen direkte Mitkonkurrenten war man oft erfolgreicher, allerdings plagt die BSG Chemie in diesem Jahr sowohl eine veritable Heimschwäche (erst drei Heimsiege in zehn Spielen) als auch eine erschreckend niedrige Torausbeute (20 Treffer in 20 Spielen, zweitschwächster Wert nach Tasmania Berlin mit 19 Toren). Es gab jede Menge Verletzungen, zwei Heimspiele ohne Fans, dafür aber eine ausgeglichene Auswärtsbilanz (4 Siege bei vier Niederlagen und einem Remis). Anzeige

Vorstandsvorsitzender Frank Kühne ist ein bescheidener und immer optimistischer Mensch. Sein klares Statement: „Natürlich sind wir zufrieden. Wir haben trotz aller Schwierigkeiten und Rückschläge 25 Punkte, daran sieht man, dass wir angekommen sind und dabei sind, uns zu etablieren“.



Momentane Heimschwäche

Es sei ein Prozess, der Jahr für Jahr ablaufe, immer wieder andere und neue Umstände, gerade in den zurückliegenden zwei Jahren mit der Pandemie. Die erkläre auch die lange Verletztenliste, auch bei anderen Vereinen: „Die Spieler sind doch nicht ausgespielt, nicht komplett austrainiert. Mal hü, mal hott, mal Training, mal nicht – das spiegelt die Verletztenliste doch wider. Wir erwarten immer volle Power, vollen Einsatz, der Kopf will auch, aber der Körper meldet sich irgendwann eben auch mal“, erklärt sich Kühne das Dilemma, das auch andere Vereine spüren, aber besonders in Leutzsch für lange Ausfallzeiten vieler Spieler gesorgt hat.

Auch die momentane Heimschwäche ist für den ehemaligen Trainer und jetzigen Vereinschef nachvollziehbar: „In dieser schwierigen Situation, in der sich die Spieler befinden, ist der Druck, daheim gewinnen zu sollen und zu müssen, besonders schwer. Viele Gegner stellen sich auch erst mal hinten rein, und da fehlten uns oft die Antworten, zumal auch unsere Offensive lange fast komplett ausgefallen ist. Da war es oft schwer, dem Druck standzuhalten, und es kamen zu wenige Heimsiege heraus.“ Trotzdem, so Kühne, sei man zufrieden, da man in nahezu allen Spielen sehr gut mithalten konnte, auch wenn man unterlag.

Abschalten im Kreis der Familie

Steigerungsmöglichkeiten gäbe es bei etlichen Spielern: „Wenn ich mir Dennis Mast zum Beispiel anschaue, der ist nach seiner Verletzung erst bei 70 Prozent, ist zuletzt immer besser geworden. Lass den mal die Vorbereitung voll mitmachen, dann sehen wir weiter. Aber auch einige andere haben mehr drauf, als sie bisher zeigen konnten. Das wird eine spannende und schöne Rückrunde!“ Freilich nur dann, wenn auch wieder vor Zuschauern gekickt werden könne. Da wisse man ja noch nicht, wie sich alles entwickele. Die beiden Geisterspiele zuletzt waren schlimm für den Verein und die Fans.