Chemie Leipzigs 5:1-Sieg gegen Bischofswerda: "Drei Punkte für den Klassenerhalt"

Leipzig. "Wir spielen so, als wäre es das letzte Spiel", bringt es Benjamin Schmidt nach dem 5:1-Sieg der BSG Chemie Leipzig gegen den Bischofswerdaer FV dem SPORTBUZZER gegenüber auf den Punkt. Schmidt, der in der Startelf den Platz des verletzten Björn Nikolajewski im Mittelfeld einnahm, spielt damit auf die aktuelle Situation in der Pandemie an. Wer weiß schon, wie sich die Saison entwickeln wird? Daher gelte es, so Schmidt weiter, "möglichst viele Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln." Dies gelang der Mannschaft von Miroslav Jagatic am Samstag ganz ausgezeichnet. "Genau so haben wir uns das vorgenommen", bilanziert Schmidt die gespielten 90 Minuten gegen eine Mannschaft, mit der Chemie "um den Klassenerhalt kämpft". Die Mannschaft "nutzt die aktuelle Erfolgswelle aus und ließ kaum etwas zu". "Um den Klassenerhalt kämpfen" - das klingt für eine Mannschaft, die aktuell den Tabellenplatz drei einnimmt, etwas komisch, spiegelt aber auch den vom Trainer geforderten Realitätssinn.