Chemie Leipzigs Kapitän Stefan Karau: „Ein Tor von mir habe ich vielen versprochen“

Da gibt es nur lose Gedanken, wir haben uns auch schon mal ausgetauscht, aber solange ich aktiv spiele, mache ich mir da keinen großen Kopf drüber. Die ungefähre Richtung weiß ich, aber da reden wir drüber, wenn es so weit ist.

Für welchen Bereich wären Sie denn nach Karriereende gern verantwortlich in Leutzsch?

Naja, da wäre nach vorn mehr gegangen, aber die Null stand erst mal. Ich schaue mir gern alte Spiele von uns an, bin diesbezüglich ziemlich auf Ballhöhe.

Kein Gegentor, also nicht schlecht…

Da gab es so viele… (lacht). Vielleicht das DFB-Pokalspiel gegen Regensburg, weil das 2. Liga war und wir nach Rückstand zurückgekommen sind .

Nein, leider nicht. Das war sicher das 0:5 in Luckenwalde . Da ging gar nichts, auch nicht bei mir. Das war grausam.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum 0:5 in Luckenwalde

Ganz klar Benny Schmidt. Der Schmidter und ich kennen uns so lange, sind durch dick und dünn gegangen, verstehen uns auch privat sehr gut.

Gibt es noch einen Lieblingsverein neben Chemie?

Ich sympathisiere mit dem AS Rom, das hängt mit Francesco Totti zusammen, der so verbunden mit der Roma war. Ich habe mir schon zweimal das Derby in Rom angesehen. Und ich schiele auch nach Halle zum VfL, wo ich sieben Jahre gespielt habe. Aber da ist nicht viel Platz neben Chemie…