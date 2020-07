Mvibudulu nach Wechsel von Lok zu Chemie: "Ich hätte nichts dagegen, länger hier zu bleiben"

Leipzig. Ein Wechsel von Probstheida nach Leutzsch oder umgekehrt ist und bleibt in der geteilten Fußball-Stadt Leipzig ein Politikum. Für manche Fans ist dies gar ein unerhörtes „no go“ oder bedeutet zumindest radikalen Liebesentzug, zumindest von einer Seite. Die letzten Wechsel dieser Art gingen nur in eine Richtung – von Blau-Gelb zu Grün-Weiß.

Die Spieler selbst sehen die Angelegenheit meist nüchterner als Außenstehende – wie jetzt Angreifer Stephané Mvibudulu. Er folgte Julien Latendresse-Levesque und Andy Wendschuch, die vor zwei Jahren in den Alfred-Kunze-Sportpark wechselten. Der 27-jährige Mvibudulu ist gebürtiger Kongolese, der mit seinen Eltern 1995 vor dem Bürgerkrieg floh und in Leipzig aufwuchs. Im SPORT BUZZER-Interview spricht der Offensivmann über eigene disziplinarische Schwächen, mangelndes Vertrauen und das Derby im Dezember.

Willkommen in Leutzsch. Für die Chemie -Fans erst mal Aufklärung: Wie spricht man Ihren Namen korrekt aus?

Ein Wechsel von Probstheida nach Leutzsch, die Fans sprechen auch vom Südfriedhof und Unterholz, ist und bleibt etwas Außergewöhnliches. Sie sind groß geworden mit dieser Rivalität, haben bei Lok mit Fußballspielen begonnen - wie fühlt es sich für Sie bisher an?

Also war das alles gar nicht so schwer?

Natürlich beschäftigt man sich schon mit dem Thema und dem ganzen Drumherum. Man muss es dann so nehmen, wie es ist. Ich bin heimisch in der Stadt, habe meine Freundin hier. Ich habe meine Entscheidung so getroffen und nun stehe ich auch dazu. Im Endeffekt ist es immer noch Fußball – mehr nicht.