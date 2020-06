Chemie Leipzigs Schmidt: "Am liebsten wäre mir, wenn es morgen wieder losginge"

Leipzig. Seit dem 1. Juli 2014 spielt Benjamin Schmidt für die BSG Chemie Leipzig. Damit zählt der 30-Jährige neben Kapitän Stefan Karau zu den dienstältesten Spielern des Regionalligisten. Schmidt hatte bereits von 1996 bis 2011 für den FC Sachsen gespielt und wechselte dann wie der gesamte Sachsen-Nachwuchs zum ambitionierten RB, der aufgrund seiner Gründungskonstellation keinen Juniorenbereich besaß.

Seit Februar in der Zwangpause

Zu der Zeit spielten die Roten Bullen noch in der Regionalliga und ihre zweite Mannschaft in der Sachsenliga. Als Schmidt 2014 nach Leutzsch zurückkehrte, hatte die BSG den Aufstieg aus der Bezirks- in die Sachsenliga geschafft und war nach der Insolvenz der SG Sachsen der alleinige Mieter im Alfred-Kunze-Sportpark. Nach zwei Jahren Landesliga ging es im Schnelldurchgang durch die Oberliga direkt in die Regionalliga am Ende der Saison 2016/17. "Einer der schönsten Momente war das letzte Spiel gegen Schott Jena und dann der Aufstieg", hält Benjamin Schmidt im Gespräch mit dem SPORTBUZZER fest. Der sei viel emotionaler gewesen als als der Wiederaufstieg im vergangenen Sommer." 2016 war Regionalliga eigentlich weit weg, der Aufstieg eine echte Überraschung. Vor einem Jahr sei der Gang in die Regionalliga dagegen erwartet worden.

DURCHKLICKEN: Aufstieg der BSG Chemie im Juni 2017 Die BSG Chemie Leipzig empfing zum letzten Spieltag den SV SCHOTT Jena (10) (Christian Modla) ©

Zu den schlimmsten Momenten in seiner Karriere gehört für den "Schmidder" dagegen die Coronapause: keine Spiele und der Wegfall von fünf- bis sechsmal Training pro Woche. Da die Nummer 13 der BSG beim letzten Heimspiel gegen Altglienicke am 7. März gelbgesperrt war, pausiert Schmidt nun sogar schon seit Februar. Eine lange Zeit, deren Ende noch nicht abzusehen ist. Auch wenn der Nordostdeutsche Fußballverband auf einen Saisonstart Anfang August spekuliert, erst wenn konkrete Pläne vorliegen, will Chemie wieder richtig ins Training einsteigen. “Am liebsten wäre mir, wenn es morgen wieder mit dem bekannten Alltag losgehen würde”, so der 30-Jährige.

Endlich mal belohnen

Die Pause vom Regionalligaalltag verbrachte Schmidt, der an der Universität Leipzig Lehramt für Sport und Ethik studiert, auf jeden Fall nicht beim Gucken von Geisterspielen. Diesbezüglich sei er nicht so „fußballinteressiert“. Von Partien ohne Publikum hält er ohnehin gar nichts, vor allem nicht im Alfred-Kunze-Sportpark.