Chemie Leipzigs Spiel gegen Lichtenberg 47 abgesagt

Leipzig. Der SV Lichtenberg 47 hat ebenso wie Chemie Leipzig in diesem Kalenderjahr noch kein Spiel gewonnen. Das wird vorerst auch so bleiben, denn das für Sonnabend vorgesehene Aufeinandertreffen beider Traditionsvereine ist abgesagt worden. Der Rasen im Hans-Zoschke-Stadion der Nord-Berliner ist unbespielbar. Aber weil dort unter anderem ein Gästeblock mit den für brisante Spiele geforderten Sicherheitsvorkehrungen noch nicht fertig ist, sollte ohnehin im nicht allzu fernen Poststadion gespielt werden, wo eigentlich die Regionalliga -Kollegen des Berliner AK ihre Heimspiele austragen. Aber das Berliner Bezirksamt Mitte hat den Platz im Poststadion „wegen anhaltenden Regens“ gesperrt.

Auch das für vergangenen Dienstag angesetzte Nachholspiel der Lichtenberger gegen den ZFC Meuselwitz war abgesagt worden. Zuletzt hatte der SV 47 am Freitag in Nordhausen 4:4 und davor am 16. Februar im Poststadion im Ortsderby gegen den BFC Dynamo 1:1 gespielt, da aus Sicherheitsgründen im Poststadion. Eine Woche vorher unterlag man an gleicher Stelle dem BAK 1:4. Somit warten die Lichtenberger 2020 wie Chemie noch auf einen Sieg.