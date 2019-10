Chemie Leipzigs Trainer Jagatic: „Verbote zerstören die Atmosphäre“

Leipzig. Es wird sein erstes Leipziger Stadtderby sein. Chemie-Trainer Miroslav Jagatic (43) freut sich auf den Ligakracher gegen Lok Leipzig am kommenden Sonntag (13 Uhr, live im MDR). Im SPORTBUZZER-Interview sprach er über seine Derbyvorbereitungen und fehlende Lokfans.

Herr Jagatic, was war Ihr heißestes Derby als Spieler?

Auf dem Platz sicherlich mit Stahl Brandenburg gegen Brandenburg Süd. Das haben wir damals auch gewonnen.

DURCHKLICKEN: Das Leipziger Derby in Bildern 01.12.1984: Oberligaderby zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und der BSG Chemie Leipzig. Endstand 4:0. Im Bild: P. Schöne. © LVZ

Anzeige

Wie sehr muss man sich für solche Spiele motivieren?

Die Spieler brauchst du vor Derbys nie anzufeuern. Wir waren bei Stahl damals viele Berliner Spieler, die Berliner Szene kam zur Unterstützung. 1500 Leute waren das damals. An viel mehr kann ich mich aber auch nicht erinnern. Es gibt in solchen Matches auch nur drei Punkte.

Und Ihre Derby-Bilanz als Trainer?

Mit Tasmania gegen Tennis Borussia habe ich das Derby vor über 2000 Zuschauern verloren. Und in der Regionalliga habe ich mit Altglienicke die Heimspiele gegen den BAK und BFC für mich entschieden.

Diese Begegnungen finden sich aber nicht auf der Liste der heißesten Derbys...

Nein. Da war auf den Rängen oftmals tote Hose. Das ist mit unseren Chemie-Fans alles nicht zu vergleichen. Die 1500 in Erfurt haben Lärm gemacht wie 10.000.

DURCHKLICKEN: Bilder vom 102. Derby im Dezember 2018 Der 1. FC Lok Leipzig hat das Leipziger Derby gegen die BSG Chemie mit 1:0 gewonnen und zieht in die nächste Pokalrunde ein. ©

Was wissen Sie von der Rivalität zwischen Chemie und Lok?

Was wäre ich für ein Trainer, wenn ich mich nicht mit der Geschichte meines Vereins beschäftigen würde. Ich kenne viele Geschichten rund um das Derby. Zuletzt habe ich mir einige Videos aus der Vergangenheit angeschaut. Das letzte Pokalspiel, das Lok bei uns 1:0 gewonnen hat, habe ich seit Dezember zu Hause auf meiner Festplatte. Steinborn hatte das Tor gemacht.

Hat die Videoanalyse neue Erkenntnisse gebracht?

Lok hat seit dem letzten Aufeinandertreffen einen riesigen Sprung gemacht. Sie spielen sehr mutig nach vorne und reiten derzeit auf einer Erfolgswelle. Da funktionieren auch Dinge, die sonst so nicht geklappt hätten. Diesen Aufschwung hat man auch am Freitag gegen Nordhausen gemerkt. Da waren sie klar überlegen.

Wo könnten dennoch ein paar Schwächen bei Lok liegen?

Wir haben ein paar Schwachstellen gefunden, an denen wir ansetzen werden. Aber dafür muss alles passen. Das bedeutet für uns, kompakt zu stehen und mutig nach vorne zu spielen. Ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu.

Wichtig wäre aber auch, dass Ihre Mannschaft weniger Fehler zulässt. Bei manchen Spielen klingelte es mitunter schon mal gewaltig.

Wir sind nun mal eine reine Amateurmannschaft. Und wenn wir dann, wie neulich in Halberstadt, eine englische Woche spielen müssen, fehlt manchmal einfach die Frische. Da mangelt es bei solchen Spielen an Konzentration und Antrittsschnelligkeit. Auch in Erfurt hatten wir zwei, drei individuelle Fehler, die zum Glück nicht bestraft wurden. Mitunter herrscht bei uns noch Oberliga-Denken. Das können wir uns in der Regionalliga nicht leisten. Es wird ein schwieriger Prozess für uns, die Balance zu finden zwischen Stabilität und mutigem Vorwärtsspiel. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, bis wir uns etabliert haben. Der Abstiegskampf ist aber für mich als Trainer ein Ansporn, den ich brauche.

Wie stellt man die Fehler in Zukunft ab?

Zu 100 Prozent ist das nie möglich. Tore fallen immer durch Fehler, auch in der Bundesliga. Drei, vier Fehler dürfen passieren, 12,13 oder 15 wären aber zu viel. Ein entscheidender Faktor ist aber auch die Unterstützung von den Rängen. Wenn unsere Fans am Ende noch eine Schippe drauf legen, spornt uns das gewaltig an. Selbst wenn ein paar Spieler auf dem Zahnfleisch gehen.

Besteht dann jedoch nicht Gefahr, dass Ihre Spieler emotional überziehen?

Ja, das ist ein Problem. Es ist dann aber meine Aufgabe zu sagen: „Leute, dreht nicht frei!“ Selbstvertrauen ja, Respekt auch, aber Lok kocht letztlich auch nur mit Wasser. Wir dürfen uns nicht von Emotionen mitreißen oder provozieren lassen.

Choreo der Chemie-Fans vor dem Anpfiff des Derbys

Das ist doch sicherlich schwer, wenn überall nur vom Derby gesprochen wird. Ist da im Vereinsumfeld bereits eine gewisse Anspannung zu spüren?

Natürlich. Seit Wochen knistert es, alle sprechen darüber. Meine Aufgabe war aber, weiterhin fokussiert zu bleiben. Schließlich mussten wir ja auch noch andere Spiele bestreiten. Ich habe zu meinen Spielern gesagt, dass wir erst einmal in Erfurt bestehen müssen. Jetzt ist aber Derbywoche und alle drehen frei. Ich finde diese Begeisterung toll. Dieses Spiel ist ein Highlight und ich finde auch nicht, dass es meine Aufgabe wäre, nun diese Emotionen zu zügeln. Auf dem Platz müssen wir jedoch einen kühlen Kopf bewahren und zum Beispiel unnötige gelbe Karten vermeiden.

Würden Sie sagen, dass der Saisonverlauf von dieser Partie abhängt?

Nein. Es wäre ein klarer Fehler, die Saison von diesen beiden Spielen abhängig zu machen. Wir stehen am Anfang der Spielzeit und wir brauchen noch jeden Punkt.

Mit welchem Gefühl gehen Sie in die Begegnung? Kribbelt es schon?

Ich werde diese 90 Minuten genießen. Dennoch habe ich am Sonntag den klaren Anspruch zu gewinnen. Ich bin so ehrgeizig, dass ich nicht mal bei Mensch-ärgere-dich-nicht verlieren kann. Aber wir Trainer müssen trotzdem unsere Vorbildfunktion wahrnehmen. Björn Joppe und ich sollten kein Öl ins Feuer gießen. Schon jetzt stellt sich die Frage, wie ich an meine Spieler in brenzligen Situationen rankomme.

DURCHKLICKEN: Die Trainer in Leutzsch seit 1990 Jimmy Hartwig (FC Sachsen Leipzig): 1990. ©

Kennen Sie Björn Joppe persönlich?

Nein. Aber er scheint seinen Job gut zu machen. Ich sehe bei Lok einen Riesenunterschied zur letzter Saison.

Der Alfred-Kunze-Sportpark ist am Sonntag ganz in grün-weißer Hand. Beschäftigen sich ihre Spieler damit, dass keine Lok-Fans dabei sein werden?

Das erlaube ich gar nicht. Meine Mannschaft soll sich auf das Spiel konzentrieren, der Fokus liegt auf dem Platz.

Und wie finden Sie selbst den leeren blau-gelben Fanblock?

Es ist traurig, dass die Lok-Fans ihre eigene Mannschaft bei so einem Topspiel nicht unterstützen können. Man muss das mal so sehen: Ohne unsere Fans hätten wir vergangene Woche in Erfurt keinen Punkt geholt. Insofern trägt der Support auf den Rängen immer zum Spielausgang bei. Außerdem geht ohne Gästefans der Derbycharakter von diesem Spiel einfach verloren. Solche Verbote machen die Atmosphäre und unseren Fußball kaputt. Mittlerweile wird ja fast alles verboten Irgendwann darfst du womöglich nicht mehr ausatmen, um kein CO2 zu produzieren. Es wird immer Leute geben, die quer schießen. Das kann man mit Verboten gar nicht verhindern.

Interview: Frank Schober, Jens Fuge, Maximilian Hempel

#GABFAF-AKTION: Robben, van Persie, Lasogga, Jansen, Crouch, de Jong & Co. - Trikot mit allen Autogrammen vom van-der-Vaart-Abschied hier gewinnen.