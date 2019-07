Chemie Leipzigs Youngster Max Keßler will Stammplatz verteidigen

Ähnlich souverän absolvierte Max Keßler auch seine erste Saison in Leutzsch. Als 19-Jähriger war der gebürtige Grimmaer vorigen Sommer von der U19 des FC Erzgebirge Aue zu Chemie gewechselt. Sowohl Dietmar Demuth als auch Miroslav Jagatic setzten auf den flinken Offensivmann, in 27 (von 30) Oberligapartien war Keßler dabei, schoss vier Tore. „Ich kann mich schon als Stammspieler bezeichnen“, sagt er – und genau diese Rolle will er auch in dieser Spielzeit in der Regionalliga spielen. „Da hoffe ich auf ähnliche Einsatzzeiten wie in dieser Saison“, sagt er. Also viele. Und sicherlich hofft er auch auf den einen oder anderen Treffer.