Chemie mit Neuzugang und Rathenow vor der Brust

Historienteil „Leutzscher Legende“

Eine Ausschreibung erfolgte, eine Agentur wurde beauftragt. Diese Leistung war einfach nicht in Eigenregie zu erbringen, aber auch hier gab es Zugeständnisse beim Preis, und ein Sponsoringvertrag über Wartungsleistungen wurde ebenso abgeschlossen. Was ist neu? Redaktionsleiter Christian Schmidt, verantwortlich für die Website, zählt auf: „Natürlich haben wir ein zeitgemäßes Design, schlicht, modern. Es gibt mehr Übersichtlichkeit, endlich wurde der Historienteil „Leutzscher Legende“ online gestellt, mit alten Presseberichten usw. Da stehen wir aber erst am Anfang, ständig verbessern und fügen wir etwas hinzu. Auch Foto- Galerien sind jetzt möglich, alte Programmhefte sind enthalten, ein Gewinnspiel findet statt, Videos können eingefügt werden“. Die Adresse hat sich nicht verändert, man erreicht die Homepage unter www.chemie-leipzig.de . Wichtigste Neuerung: Endlich kann man die Seite auch auf dem Smartphone nutzen – und zwar mit all ihren Funktionen. Das war bislang nicht möglich.

Neuzugang ohne Torgarantie

Setzt Chemie seinen Lauf gegen Rathenow fort?

Fußball wird auch noch gespielt. Am Samstag 13:30 Uhr treten die Leutzscher in Rathenow an. Bekannt sind die Kicker dort vor allem durch die optische Industrie und den Rekord-Trainer, der seit genau 30 Jahren die Verantwortung für die Mannschaft trägt: Ingo Kahlisch. Der Mann stieg im Juli 1989 in Rathenow ein und ist seitdem nicht mehr wegzudenken. Vor wenigen Wochen, vor dem Spiel der BSG bei Altglienicke, trafen sich Coach und Autor zufällig in einem Berliner Café vor der Toilette. Der Dialog verlief in etwa so: Kahlisch: „Ach, geht’s zum Fußball?“ Der Autor, nicht ahnend, auf den er da traf: „Jepp, Chemie spielt“. „Dann sehen wir uns ja bald“. Das Rätselraten begann: Erfurt? BFC? Cottbus? „Kahlisch: „Sie sind noch nicht so lange dabei, oder? Haben Sie schon mal was von Rathenow gehört?“ Endlich war der Groschen gefallen, der Mann erkannt. Kann aber auch keiner ahnen, dass man vor dem Lokus solche Berühmtheiten trifft … Sportlich hat Optik Nachholebedarf, steht ganz hinten mit drin, konnte erst ein Heimspiel gewinnen. Chemie hat einen Lauf, hat vieles richtig gemacht in den letzten Wochen. Trainer Miro Jagatic kann aus dem Vollen schöpfen, seine Schäflein sind gesund und munter, die üblichen Wehwehchen halten sich in Grenzen. Mit einem weiteren Erfolg könnte man dem großen Ziel Klassenerhalt einen beträchtlichen Schritt näherkommen. Herrn Kahlisch würde es nichts groß anhaben – der kommt garantiert auch zum Rückspiel als Trainer der Rathenower.