Chemie Leipzig spielt erneut 0:0 und bleibt Tabellenzwölfter

Fürstenwalde. Fußball-Regionalligist Chemie Leipzig hat schon wieder 0:0 gespielt, beim tabellenfünften Union Fürstenwalde also wieder kein Gegentor bekommen. Zugleich müssen die Grün-Weißen aber weiter auf ihr erstes eigenes Tor warten. Wodurch sie in diesem Jahr nach vier Punktspielen das bemerkenswerte Torverhältnis von 0:1 aufweisen. Was aber immerhin in Eichhörnchenmanier drei Punkte einbrachte, der vom torlosen Unentschieden in Fürstenwalde war davon wohl der wertvollste für die torsparsamen Leutzscher.