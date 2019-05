BSG Chemie Leipzig verpasst Vorentscheidung im Aufstiegskampf

Mit dem Angriff ist es so eine Sache. Beide Teams setzen zunächst auf Kontrolle. Ein kapitaler Bock von Julien Lattendresse-Levesque ermöglicht den Gästen die erste große Chance (7.). Der Chemie-Keeper spielt einen Ball genau in die Füße des Luckenwalder Japaners Takahiro Tanio. Der zieht sofort ab, doch mit einer spektakulären Parade macht „Latte“ seinen Fehler wieder gut. Kurze Zeit später haben die Leutzscher die erste Gelegenheit. Alexander Bury verlängert einen Pass mit der Hacke, doch FSV-Torhüter Konstantin Filatow kann retten. Das geht munter los, aber nicht so weiter. Beiden Teams merkt man an, dass sie vor allem nicht verlieren wollen. Und beide Teams leisten sich auch Unsicherheiten, Fehlabspiele und Missverständnisse. Das führt zu Torgelegenheiten. Florian Schmidt hat in der 27. Minute nach einer Klasse-Flanke von Philipp Wendt die Führung für die Gastgeber auf dem Kopf, der Ball fliegt um Zentimeter am Kasten vorbei. Besser macht es Luckenwalde fünf Minuten später. Tanio setzt sich auf der linken Seite durch, flankt in die Mitte. Dort steht Pascal Borowski frei und hat kein Problem, aus zwölf Metern mit einem straffen Schuss zum 1:0 einzunetzen. Plötzlich Totenstille im AKS.