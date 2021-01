Chiesa und Ex-Schalker McKennie treffen - Juventus fügt AC Mailand erste Saison-Niederlage zu

Juventus Turin hat das Spitzenspiel der Serie A beim Tabellenführer AC Mailand für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Andrea Pirlo gewann am Mittwochabend mit 3:1 (1:1) und verkürzte mit nun 30 Punkten den Rückstand auf Milan (37) damit auf sieben Zähler. Die Heimniederlage bedeutete für die Mailänder die erste Liga-Pleite in dieser Saison. Zuvor hatte auch AC-Stadtrivale Inter geschwächelt und einen Rückschlag nach zuletzt acht Siegen in Serie erlitten. Der Tabellenzweite (36 Punkte) kassierte ein 1:2 bei Sampdoria Genua.

