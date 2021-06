Chilwell und Mount droht EM-Aus: England-Stars wegen Corona-Bestimmungen isoliert

Die englischen Nationalspieler Ben Chilwell und Mason Mount müssen bis einschließlich nächsten Montag vom Rest der Mannschaft isoliert werden. Durch diese Entscheidung der Gesundheitsbehörde PHE verpassen die beiden Profis des FC Chelsea nicht nur das abschließende EM-Vorrundenspiel der Three Lions am Dienstagabend (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Tschechien. Chilwell und Mount werden den bereits für die K.o.-Runde qualifizierten Engländern darüber hinaus auch im Achtelfinale fehlen. In der Runde der letzten 16 Teams sind die Briten auch ein möglicher Gegner der deutschen Mannschaft, wenn das DFB-Team das Achtelfinal-Ticket lösen sollte.

